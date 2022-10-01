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Trabzonspor'da Umut Bozok sitem etti! "Türk futbolcuyuz, zoruma gitti..."

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Kayserispor#Umut Bozok
Trabzonsporda Umut Bozok sitem etti Türk futbolcuyuz, zoruma gitti...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 19:39

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da oyuncular Umut Bozok ve Anastasios Bakasetas açıklamalar yaptı. 

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Trabzonsporlu futbolcular, Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Attığı galibiyet golü sonrası Kayserispor tribünlerinden yüzüne yabancı madde isabet eden Umut Bozok, "İyiyim şu anda. Golden sonra çok üzücü bir olay oldu. Taraftar sinirlenebilir, üzgün olabilir ama böyle şeyler olmamalı. Türk futbolcuyuz. Çok zoruma gitti. Milli futbolcuyuz. Böyle şeyler bizi üzüyor. Bilmiyorum ceza olacak mı?" diye konuştu.

Takımının ilk golünü atan Anastasios Bakasetas ise "Gayet iyi oynadığımız bir maç. İlk yarıda çok net 5 gol pozisyonumuz vardı ve ilk yarının sonucu çok adil bir sonuç değildi. Takım olarak hareket ettiğimizde, bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok." dedi.

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#Trabzonspor#Kayserispor#Umut Bozok

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