Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Kopenhag sözleri

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Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhag eşleşmesini değerlendiren Uğurcan Çakır, "Süper Lig'de ilk maçlar hep zor olur. Galip gelmeyi bildik. Daha iyi oynayabilirdik. Önemli olan 3 puandı. Gol yemeden bunu başardık. Çok iyi mücadele ettik, sahada iyi durduk. İyi oyun yoktu ama önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Ağustos bizim için uzun ve yorucu olacak. İnşallah galibiyetlerle devam edebiliriz. İlk defa play-off'tan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir Türk takımı şampiyon olup. Gruplara kalmak istiyoruz. Kopenhag, iyi bir takım. Bizden önce ligi açtılar. Avantaj olabilir bu onlar için. Biz de kalitemizi biliyoruz."

Stefano Denswil ise "Gol atmayalı uzun bir zaman olmuştu. Benden beklenen bu değil. Gol de atarak takıma yardımcı olmaya çalıştım. Golleri atacak Cornelius gibi oyuncularımız var. 2. gol takımı rahatlatmak için çok önemliydi. Galibiyet için çok mutluyum." dedi.