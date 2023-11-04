Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe sözleri: 19'da 19 yaptılar ama...

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ve Onuachu açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Uğurcan Çakır, ''Fenerbahçe'ye net fırsat vermedik. Penaltıdan iki gol yedik. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. 19'da 19 yaptı Fenerbahçe ama henüz bizle oynamamışlardı. Kazandığımız için mutluyuz.'' diye konuştu.

Abdullah Avcı ile gelen değişime dikkat çeken Uğurcan Çakır, ''Abdullah Hoca 'Korkacak bir şey yok' dedi. Abdullah Hoca geldikten sonra iyi oynamaya başladık. Takım arkadaşlarımın ve hocalarımın ayaklarına, emeklerine sağlık.'' dedi.

"RAKİBİMİZ KALİTELİ BİR TAKIM"

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın planına sadık kaldıklarını aktaran Onuachu, "Antrenmanlarda zaten neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün de sahaya çıktığımızda hocamızın planına sadık kaldık, hocamızın bizden istediklerini sahada uygulamaya çalıştık. Ben de buraya gelmeden önce takımımızın Fenerbahçe’ye karşı burada galibiyet alamadığını duymuştum. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Tabii ki daha önceki röportajlarımda söylemiştim; bu tür maçlarda her oyuncu oynamak ister. Ben de en iyisini yapmaya çalıştım. Bu tür maçlar, Türkiye Ligi’nin seviyesini de gösteriyor. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz Trabzon için oynuyoruz, taraftarımız için oynuyoruz. Onları da bugün mutlu ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

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"İPTAL EDİLEN GOLDE FAUL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Hakem kararları ile ilgili konuşmayı sevmediğini aktaran 29 yaşındaki forvet, iptal edilen golle ilgili, "Aslında hakemlerle ilgili çok fazla konuşan bir insan değilimdir. O iptal edilen gol pozisyonunda, temasım golün içinde olan bir hareket. Ama hakemler bu tarz kararlar verilebiliyor, bazen kolay fauller çalınabiliyor. Ama faul olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Kendi bireysel performansı ile ilgili konuşan Nijeryalı futbolcu, "Takım olarak hedefimiz 3 puan alabilmekti. Tabii ki gol atmak istersiniz ama öncelik buradan 3 puan alabilmek, galibiyetle dönebilmekti. Rakibimiz büyük bir takım veya orta sırada bir takım olarak değerlendirmeksizin her maça elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Ama hedefimiz taraftarımıza bu galibiyeti hediye edebilmekti" diye konuştu.

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"KALİTEMİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Uzun boyunun sahada avantaj sağladığı ile ilgili gelen soruya Onuachu, "Uzun boylu olmak avantaj olarak bahsedilebilir, ben de boyumu kullanmaya çalışıyorum ama topla, ayakla kalitemin iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün de bazı pozisyonlarda bunu gösterdiğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.