Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı sonrası liderlik yorumu!

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirveye yerleşen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK'

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Uğurcan, "Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Liderlik için fırsattı. İyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin tüm analizlerini yaptık. Fenerbahçe erken öne geçti. Bir kırmızı kart. Oyunun hakimi tamamen bizdik. Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Onlara da armağan olsun bu galibiyet" dedi.

'LİDER KALDIKTA KOLBASTI OYNARIZ'

Uğurcan Çakır sözlerini, "Lider olmak önemli. Bazı şeyleri hızlandıracak. Çok mutluyuz. Lider kaldıkça kolbastı oynarız burada. Taraftar çok güzeldi bugün. Onlara armağan olsun" ifadeleriyle tamamladı.