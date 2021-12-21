Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan esprili açıklama: "Çok güzel bir gol yedim"

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Cebrail'den yediği golün haftanın golü olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü (gülerek). Andreas Cornelius'u da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." diye konuştu.

Maçta iki gol atarak galibiyeti getiren Cornelius ise "Kolay bir maç olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık. Takımı kutlarım. Kendi adıma da takıma yardımcı olduğum için mutluyum." dedi.