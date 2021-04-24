Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan büyük başarı! Süper Lig'de zirvede

Süper Lig'deki galibiyet hasretine Karagümrük karşısında son veren bordo mavililerde Uğurcan Çakır, kalesini yine gole kapatarak galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 13 kez gol yemeden mücadeleyi tamamlayan Uğurcan Çakır, Süper Lig'de en fazla kalesini gole kapatan file bekçisi oldu.

Maçın ardından galibiyeti yorumlayan Uğurcan Çakır, "Ben de emeği çoktur, Süleyman Hurma Ağabey güzel bir takım kurdu. Süleyman Ağabey burada çalışırken 18-19 yaşında bana çok değer verdi. Unutamam. Abdullah Hoca'nın söylediklerini iyi uyguladık. Kolay gibi görünen bir galibiyet aldık." diye konuştu.