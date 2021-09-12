Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan beraberlik yorumu! '1 puan önemli'

Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Uğurcan Çakır'ın sözleri;

Maça istediğimiz gibi başlayamadık. 30-35 dakika kötü oynadık, golleri yedik. Toparlandık ve ilk yarı bitmeden golü attık. 2-0'dan 2-2'ye getirmek önemli. Galatasaray gibi büyük bir camiayla oynadık. İyi mücadele ettik, iyi savaştık. Bu 1 puan değerli.

DOĞRU BULMUYORUM

Abdülkadir oyundan çıkarken tribünden istenmeyen sesler oldu. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu formayı giyen her oyuncu çok değerli. Olabiliyor, sıkıntı yok. Arkadaşlarımız bir sonraki maçta ellerinden geleni yapacaklardır.