Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan A Milli Takım yorumu! 'Şans gelirse...'

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Kaleci, maç sonunda açıklamalar yaptı.

MAÇA İYİ BAŞLADIK

Maçı değerlendiren Uğurcan, "Son iki haftadır iyi sonuçlar alamadık. İyi de oynayamadık. Bu maça çok iyi başladık. Çok iyi bir mücadele çıkardık. İlk 45 dakikada maçı koparma noktasına geldik. Son 15-20 dakika Ankaragücü'nün baskısı oldu, savuşturduk" dedi.

HER ŞEYİ YAPACAĞIM

A Milli Takım aday kadrosuna çağrılması hakkında da yorum yapan Uğurcan, "Hazırım! Şans gelirse A Milli Takım için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ KALECİSİ

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ise Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz." şeklinde konuştu.