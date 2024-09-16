Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yenilgiyi önledi! Kalesinde bir kez daha duvar ördü

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, 1-1’lik Beşiktaş maçına damga vuran isim oldu. Beşiktaş, 13. dakikada Visca’nın atılmasıyla 10 kişi kalan bordo mavili takım karşısında istatistiklerde büyük bir üstünlük kurdu ancak kalesinde adeta devleşen Uğurcan’ı sadece bir kez geçebildi.

Topa sahip olma oranlarında yüzde 75’e 25 önde olan Kartal toplamda 22 şut denemesinin 7’sinde hedefi buldu ancak sadece 1’inde topu ağlarla buluşturabildi. Uğurcan, Rafa Silva v e Muçi’nin ikişer, Gedson ile Joao Mario’nun da birer şutunda gole izin vermedi, takımını yenilgiden kurtarıp, 1 puan almasında baş rolü oynadı.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan milli kaleci Sivasspor maçında 5, Eyüpspor karşılaşmasında da 6 kurtarış yaparken, toplamda 17 kurtarışla ligin en başarılı ismi.

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Bu arada Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uğurcan için, “Türkiye’nin tartışmasız 1 numarası!” ifadelerini kullandı.