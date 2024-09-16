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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yenilgiyi önledi! Kalesinde bir kez daha duvar ördü

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#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Beşiktaş
Trabzonsporda Uğurcan Çakır yenilgiyi önledi Kalesinde bir kez daha duvar ördü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 07:00

Uğurcan Çakır Trabzonspor’un Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldığı maçta kalesinde devleşerek, takımının yenilgisini önledi. Bordo mavili ekibin file bekçisi, Beşiktaş karşılaşmasında her ne kadar Gedson’un attığı golde çaresiz kalsa da 90 dakikalık sürede kritik anlarda Rafa Silva (2), Muçi (2), Gedson ve Joao Mario’nun vuruşlarında 6 kurtarış yaptı ve takımının 1 puan almasını sağladı. Uğurcan bu sezon 3 maçta 17 kurtarışla ligin en başarılı ismi.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, 1-1’lik Beşiktaş maçına damga vuran isim oldu. Beşiktaş, 13. dakikada Visca’nın atılmasıyla 10 kişi kalan bordo mavili takım karşısında istatistiklerde büyük bir üstünlük kurdu ancak kalesinde adeta devleşen Uğurcan’ı sadece bir kez geçebildi.

Topa sahip olma oranlarında yüzde 75’e 25 önde olan Kartal toplamda 22 şut denemesinin 7’sinde hedefi buldu ancak sadece 1’inde topu ağlarla buluşturabildi. Uğurcan, Rafa Silva v e Muçi’nin ikişer, Gedson ile Joao Mario’nun da birer şutunda gole izin vermedi, takımını yenilgiden kurtarıp, 1 puan almasında baş rolü oynadı. 

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan milli kaleci Sivasspor maçında 5, Eyüpspor karşılaşmasında da 6 kurtarış yaparken, toplamda 17 kurtarışla ligin en başarılı ismi. 

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Bu arada Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uğurcan için, “Türkiye’nin tartışmasız 1 numarası!” ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Beşiktaş

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