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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şampiyonluk istiyor! 'Bir şehrin büyük bir sorumluluğu var'

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Süper Lig
Trabzonsporda Uğurcan Çakır şampiyonluk istiyor Bir şehrin büyük bir sorumluluğu var

Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

İşte Uğurcan'ın açıklamaları;

"Çok çalışıyorum. Fırsat da geldi, birkaç kurtarış yaptım. Önemli olan takımın kazanması. Maçtaki en güzel kurtarışım; ilk yarıda ters ayakta kaldığım bir pozisyon vardı. Zor toptu. Çarptıktan sonra topu iyi yakaladım. Güzel bir kurtarış oldu. Takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için mutluyum."

"İlk 45 dakika kayıptı. İyi oynamadık. Galatasaray, durumu ne olursa olsun büyük camia ve içeride oynuyorlar. 45 dakika bizi zorladılar. Baskıyla beraber oynadılar. Bize iyi hazırlanmışlar belli. Geriden gelip kazanmak bizi daha fazla ateşledi, daha takım yaptı bizdi. Benim performansımın önemi yok. Biz bir aileyiz. Kazanmak gurur verici."

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"Doğduğumdan beri Trabzonsporluyum. Çok çalıştım, çok çabaladım. 2014/15'te Trabzonspor ile profesyonel oldum. Çok çalıştım. Emeklerimin karşılığını çok şükür aldım. Daha çok çalışacağım, daha fazla mücadele edeceğim. Liderlik etmem, hocalarıma yardımcı olmam gerekiyor. Bir şehrin büyük sorumluluğu var üzerimizde. Herkes çok çalışıyor. Yeni gelen kaliteli oyuncularımız var. 2-3 pozisyonumuz var belki ama kazanarak dönüyoruz. Timo bana diyor ki, 'Herkes çok iyi arkadaş burada'. Ben de ona 'Başarımızın sırrı bu' dedi. Hocalarımız çok güzel çalışıyor. Biz çok güzel bir aileyiz. Puan farkından da bu görünüyor. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk yaşarım."

"Altyapıdan çıkan ve kaptan olan biri olarak şampiyonluk istiyorum. Umarım tüm şehir güler."

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#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Süper Lig

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