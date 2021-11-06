Son Dakika Haberi... Dolmabahçe'de saha karıştı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

Bordo mavili kaleci Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Kurtarışlarıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Uğurcan, karşılaşmanın uzatma dakikalarında Josef'le girdiği tartışma sonrasında sarı kart gördü.
TEPKİLİ TEZAHÜRATLAR
Siyah beyazlı taraftarlar ise Uğurcan Çakır aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Uğurcan Çakır, maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlere yönelik abartılı bir sevinç yaşadı.
TRİBÜNLERE 'SUS' İŞARETİ
Tüm bu yaşananların ardından mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, tribünlere sus işareti yapan Uğurcan Çakır'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.