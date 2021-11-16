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Trabzonspor'da Uğur Çiftçi sesleri! Görüşmeler başlıyor...

#Transfer#Sivasspor#Trabzonspor
Trabzonsporda Uğur Çiftçi sesleri Görüşmeler başlıyor...

Trabzonspor'da sol bek için en ciddi yerli aday olan Uğur Çiftçi konusunda harekete geçildi. Abdullah Avcı’nın onay vermesinin ardından temasların, başkanlar düzeyinde başladığı belirtildi.

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Trabzonspor'da Uğur Çiftçi pazarlığı başlıyor. Savunmanın soluna transfer yapacak olan Trabzonspor , kadrodaki yabancı oyuncu sayısını göz önünde tutarak, öncelikle yerliye yöneldi.

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Yurtiçindeki 1 numaralı hedef; Uğur Çiftçi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Uğur konusunda olumlu görüş belirtmesinin ardından Bordo-Mavililer harekete geçti. Fanatik'in haberine göre; Temasların, başkanlar düzeyinde başladığı öğrenilirken, önümüzdeki haftalarda süreç hızlanacak. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, sezon başında da Trabzonspor’un gündemindeydi. Hatta Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Yaz döneminde Uğur için Trabzonspor teklif yapmıştı. Biz daha önce Mert Hakan ve Emre Kılınç gibi oyuncuların önünü açtık” demişti.

Şampiyonluk ve Milli forma...

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Uğur Çiftçi’nin, kulüplerin uzlaşması halinde Trabzonspor formasını giymeyi çok istediği öğrenilirken, şampiyonluk mücadelesinin içinde bulunarak A Milli Takım hedefine de daha rahat ulaşacağını düşünüyor. Sivasspor’la 1.5yıl daha kontratı bulunan Uğur, bu sezon çıktığı 12 lig maçında 1 asist yaptı.

Ezeli Rekabette 394. Randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım;

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#Transfer#Sivasspor#Trabzonspor

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