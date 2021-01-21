MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da transfer planı değişti, rota yeniden Yunus Mallı
GeriFutbol Trabzonspor'da transfer planı değişti, rota yeniden Yunus Mallı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da transfer planı değişti, rota yeniden Yunus Mallı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün uzun süre sahalardan uzak kalması sonrası transfer planlaması değişti. Bordo-Mavililerde rota yeniden Yunus Mallı'ya çevrildi. Ofansif orta saha bölgesi için çalışmalar hızlandı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ayak bileğinde oluşan kırık sonrası 3-4 ay forma giyemecek olması transfer planlarında değişime neden oldu.

Trabzonspordan Wolfsburga Yunus Mallı teklifi
Trabzonspor'dan Wolfsburg'a Yunus Mallı teklifi!

Ofansif orta saha için gündeme gelen ilk isimlerden birisi de bir dönem transferi için hamle yapılan ancak kadroya katılamayan Yunus Mallı oldu.

Trabzonsporda transfer planı değişti, rota yeniden Yunus Mallı


Aradan geçe süre içerisinde her hangi bir takımla anlaşamayan Yunus Mallı için bordo-mavili yönetimin yeni bir görüşme yapabileceği oyuncunun Wolfsburg kulübünden bedelsiz çıkışının hala ihtimal dahilinde olduğu da öğrenildi. (Takvim)

Trabzonsporda transfer planı değişti, rota yeniden Yunus Mallı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle