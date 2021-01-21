Trabzonspor'da transfer planı değişti, rota yeniden Yunus Mallı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ayak bileğinde oluşan kırık sonrası 3-4 ay forma giyemecek olması transfer planlarında değişime neden oldu.

Ofansif orta saha için gündeme gelen ilk isimlerden birisi de bir dönem transferi için hamle yapılan ancak kadroya katılamayan Yunus Mallı oldu.





Aradan geçe süre içerisinde her hangi bir takımla anlaşamayan Yunus Mallı için bordo-mavili yönetimin yeni bir görüşme yapabileceği oyuncunun Wolfsburg kulübünden bedelsiz çıkışının hala ihtimal dahilinde olduğu da öğrenildi. (Takvim)

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...