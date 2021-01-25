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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da transfer harekatı! Edin Visca ve Danny Rose...

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Trabzonspor'da transfer harekatı! Edin Visca ve Danny Rose...
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Trabzonspor Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere ihtiyacı olduğunu açıklamasından sonra gaza bastı. Bordo-mavililer, Tottenham'dan Danny Rose ve Başakşehir'den Edin Visca için harekete geçti.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere ihtiyacı olduğunu açıklamasından sonra hemen her bölge için farklı oyuncularla görüşmelere başlandı. Bu doğrultuda teklif yapılan İngiliz sol kanat oyuncusu Danny Rose için Tottenham Kulübü ile bedelsiz çıkışı için yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı.

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TRABZONSPOR DANNY ROSE İÇİN FİYAT ARTTI

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek oyuncuya yarım sezon için 500 bin euro öneren bordo-mavililer, bu fiyatta biraz daha iyileştirmeye giderek rakamı 650 bin euro seviyesine çıkardı. Çok sayıda teklif alan oyuncunun Trabzonspor'un ısrarla kendisini istemesi sonucunda bu teklifi ciddi şekilde düşünme kararı aldığı öğrenilirken, yönetimin oyuncuya 3.5 yıllık sözleşme önerdiği ve anlaşmayı kabul etmesi durumunda da gelecek yıl için 1 milyon 250 bin euro alacağı ifade edildi. Bu arada İngiliz medyası da Danny Rose'un Trabzonspor'a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, oyuncuya kolaj ile bordo-mavili formayı da giydirdi.

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Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan için yeni teklif!

TARAFTARLAR VISCA'YI VISCA DA TRABZONSPOR'U İSTİYOR

Trabzonspor, Başakşehir kulübünden ayrılması gündemde olan Visca için bir nabız yoklarken, taraftarlar ise sosyal medya üzerinden oyuncunun alınması için kampanya başlattı. Boşnak oyuncu da bordo-mavili takıma gelmeyi çok istiyor. (Sabah)

 

Trabzonsporda transfer harekatı Edin Visca ve Danny Rose...

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