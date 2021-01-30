Trabzonspor'da transfer fırtınası! Bakasetas, Yunus Mallı, Rose...

Hafta içi Süper Kupa’yı kazanarak moral bulan Trabzonspor, transfere de hız verdi... Bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor’dan Anastasios Bakasetas, Wolfsburg’dan Yunus Mallı ve Tottenham’dan Danny Rose’u kadrosuna katıyor. Orta sahada liderlik yapacak oyuncu eksikliğini Bakasetas’la gidermeyi planlayan Trabzonspor yönetimi, Yunan futbolcu ve kulübüyle kesin anlaşma sağladı.

Süper Lig’de 53 maça çıkıp 17 gol, 7 asist üreten Bakasetas’ın transferinin bugün bitmesi bekleniyor. Karadeniz ekibi, sezon sonu serbest kalacak olan Yunus Mallı’nın transferini de imza aşamasına getirdi. Alman kulübüne herhangi bir ödeme yapmayacak olan bordo mavililer, 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tottenham’ın bedelsiz olarak vermeye razı olduğu İngiliz sol bek Danny Rose için de teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı bekleniyor. Avcı onayladığı taktirde 30 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...