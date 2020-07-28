Trabzonspor’da transfer çalışmaları! Teknik adam Türkiye Kupası'ndan sonra...

Teknik direktör arayışındaki bordo-mavililerde somut adımlar kupa maçı sonrasına bırakıldı.



CAS KARARI BEKLENİYOR



UEFA tarafından bir yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor’da transfer çalışmalarını hızlandıracak en önemli husus, bu hafta açıklanması beklenen Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nden (CAS) gelecek karar. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun "4 isimle anlaştık" açıklaması sonrası kadrosuna nokta takviyeler için çalışmalarını sürdüren yönetim, men kararının kaldırılacağı yönünde bir beklenti içinde olsa da son karara göre transfer rotası belirlenecek.

Hazır kadrosunu güçlendirerek tecrübeli bir takımla gelecek yıl tüm kupalarda iddialı olmak isteyen bordo mavililer, Türkiye Kupası’nı kazanarak, ligde hayal kırıklığı yaşattığı taraftarını mutlu etmek istiyor.Türkiye Kupası’nı müzesine götürmesi halinde çıkacağı Süper Kupa mücadelesini de kazanarak çifte kupayla yeni sezona girmek isteyen Karadeniz temsilcisinin moralli bir şekilde başlayacağı sezonda ise ilk hedefi lig şampiyonluğu olacak.

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