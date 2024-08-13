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Trabzonspor'da tempo yükseliyor! Kıran kırana antrenman...

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#UEFA Avrupa Ligi
Trabzonsporda tempo yükseliyor Kıran kırana antrenman...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 09:42

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor'da, oyuncular Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan formayı almak için kıyasıya mücadele ederken, takımda temponun yükselmesi bekleniyor.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ise Sivasspor ile golsüz berabere kalmasının ardından ortaya koyulan futbol ve Abdullah Avcı bu eleştirilerin odağındaki ilk isim oldu.

Rapid Wien maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan bordo-mavililerde, oyuncular formayı almak için kıyasıya mücadele ederken, tecrübeli çalıştırıcı ise takımın temposunu yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Moral ve motivasyon çalışmalarına da ağırlık vererek oyuncularıyla görüşmeler yapan Avcı, takımın enerjisini de yükseltmeye çalışıyor.

Trabzonsporda tempo yükseliyor Kıran kırana antrenman...

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Yapılan antrenmanların maç havasında geçtiği Trabzonspor'da, futbolcular Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan formayı almak için sakatlanma riskine rağmen ortaya koydukları mücadele dikkat çekiyor.

"Hiç bir oyuncunun forması garanti değil. Hak eden alır "mesajını sezon başında veren deneyimli çalıştırıcı, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütüyor. Futbolcuların da bu doğrultuda istekli ve arzulu olmaları teknik heyeti Rapid Wien maçı öncesi umutlandırıyor.

Avusturya'da tur atlayarak geçiş döneminde moral bulmak isteyen Karadeniz ekibi, tartışmaları da bir kenara bırakmayı hedefliyor.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#UEFA Avrupa Ligi

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