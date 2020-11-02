Trabzonsporda teknik direktör seferberliği! Gündemde 5 isim var...

Süper Lig’in 6’ncı haftasındaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından teknik direktör değişiminin gündeme geldiği Trabzonspor’da, 3-1 öndeyken 4-3 kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası teknik direktör Eddi Newton ile yollar ayrılırken, yönetim, yeni teknik adam için arayışa girdi. Cumartesi günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını İhsan Gündüz Derelioğlu idaresinde sürdüren bordo-mavililerde yönetim, teknik adam sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarına hız verdi.

GÜNDEMDE 5 İSİM VAR

Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için gündemde 5 isim bulunuyor. Yönetimde bazı isimlerin özellikle Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gündeme gelen ve henüz bir takımla resmi olarak anlaşmayan Abdullah Avcı’nın göreve getirilmesi konusunda görüş bildirdiği belirtilirken, şu an boşta olan Tamer Tuna ve Mustafa Reşit Akçay da gündemde olan diğer isimler. Söz konusu iki teknik adamın da Trabzonspor’da göreve gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, şu an İstanbulspor ile sözleşmesi devam eden Fatih Tekke ve Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Shota Arveladze de gündemde yer alıyor.

TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE FATİH TEKKE İLE SHOTA ARVELADZE VAR

Bu arada Trabzonspor’da taraftarlarda, sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak, özellikle eski oyuncuları Fatih Tekke ve Shota Arveladze’den birinin takımın başında görmek istediğini dile getiriyor. İstanbulspor’da görevine devam den Fatih Tekke’den şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı kaydedilirken, kulübüyle şampiyonluğa giden ve sözleşmesinin bitimine yaklaşık 2 ay kalan Shota Arveladze’nin ise görev süresinin tamamlanmasının ardından görüşebileceklerini ilettiği ifade edildi.

EKUBAN DÖNÜYOR

Öte yandan Trabzonspor’da Covid-19 tedavisinin ardından çalışmalara başlayan forvet oyuncusu Caleb Ekuban da takıma geri dönüyor. Bir süre takımdan ayrı kalan ve Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi çalışmalarda yer alan Ekuban’ın dönmesiyle bordo-mavililerin hücum hattındaki alternatif de artmış olacak.

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