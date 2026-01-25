×
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Transfer#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 11:13

Trabzonspor’da Kazeem Olaigbe için teknik heyetten olumsuz rapor çıktı. Sezon başında 5 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu ile yolların ayrılması gündemde.

Sezon başında büyük beklentilerle Rennes’den kadroya katılan Kazeem Olaigbe, Trabzonspor’da beklentilerin uzağında kaldı. Kasımpaşa maçındaki performansı sonrası eleştirilerin odağı olan 22 yaşındaki oyuncu için ayrılık ihtimali güçlendi.

FATİH TEKKE RAPORU VERDİ

Trabzonspor’un sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes’den transfer ettiği Kazeem Olaigbe, sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Kasımpaşa karşısında da istenilen seviyeye çıkamayan genç kanat oyuncusu için teknik direktör Fatih Tekke, yönetime ayrılık yönünde rapor sundu.

Olaigbe’nin yakın zamanda başka bir kulüple anlaşması beklenirken, oyuncuyla ilgilenen bazı kulüplerin bulunduğu öğrenildi. Yurt içinden ise üç takımın genç futbolcuyu kiralamak istediği ifade ediliyor.

Bordo-mavili yönetim, Olaigbe için doğrudan satış ya da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini öncelikli olarak değerlendiriyor.

Genç oyuncunun ayrılması durumunda Trabzonspor’un sol kanat bölgesine nokta atışı bir yabancı transferi yapmayı planladığı ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

