Trabzonspor'da stoperde zorunlu değişim! Alanyaspor maçına iddaa oynayanların %22'si...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Almanyada tarihi gün Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...Almanya'da tarihi gün! Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...#Almanya
Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik Göztepenin golü sonrası...Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik! Göztepe'nin golü sonrası...#Galatasaray
Steve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive SinclairSteve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive Sinclair#Clive Sinclair
ABD onay verirse... Servet sahibi olacaklarABD onay verirse... Servet sahibi olacaklar!#Koronavirüs Aşısı
Galatasaray, Göztepe karşısında geri döndüGalatasaray, Göztepe karşısında geri döndü!#Galatasaray
Harikulade festival, harikulade kapanış 2022de SamsundaHarikulade festival, harikulade kapanış! 2022'de Samsun'da#Selçuk Bayraktar
Cenaze görme yarışı Olay yerine üşüştülerCenaze görme yarışı! Olay yerine üşüştüler#Cenaze
Kovid-19da son gelişmeler... Kocadan kurallara uyanlar üzerinden kararlılık mesajıKovid-19'da son gelişmeler... Koca'dan kurallara uyanlar üzerinden kararlılık mesajı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDye terör tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Balık tutmaya gitti, oltanın peşinden ölüm geldiBalık tutmaya gitti, oltanın peşinden ölüm geldi!#Kaybolma
Akıllara korkunç sahnelerle kazınmıştı Talibandan havalimanı açıklamasıAkıllara korkunç sahnelerle kazınmıştı! Taliban'dan havalimanı açıklaması#Taliban
Hatayspor - Fenerbahçe maçına Valencia damgası 30 dakikada ilki başardı...Hatayspor - Fenerbahçe maçına Valencia damgası! 30 dakikada ilki başardı...#Fenerbahçe
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor'da stoperde zorunlu değişim! Alanyaspor maçına iddaa oynayanların %22'si...

#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Alanyaspor
Trabzonsporda stoperde zorunlu değişim Alanyaspor maçına iddaa oynayanların %22si...

Bülent Korkmaz'la 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Alanyaspor, Medical Park Stadyumu'nda ligin yenilgisiz ekiplerinden Trabzonspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

TRABZONSPOR

Sezona 3/3 ile başlayan Trabzonspor, son 3 maçta 2 kere puan kaybetse de ilk 6 haftada Konyaspor ile birlikte yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri olmayı başardı.

O Konyaspor'la geçtiğimiz hafta arasında oynadıkları ve 2-2 biten maçta kırmızı kart gören Vitor Hugo cezalı. 

Cezalı Hugo’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Stefano Denswil ve Fode Koita bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saati netleşecek.

TD Abdullah Avcı stoperde Edgar IE ile Hüseyin Türkmen'i oynatacak. Sol bekte İsmail Köybaşı izleyeceğiz, orta üçlüde "Berat, Bakasetas, Hamsik" görev yapacak.

Hücumda bir kanatta Djaniny, diğer kanatta Anthony Nwakaeme, merkezde Andreas Cornelius olacak.

ALANYASPOR

Çağdaş Atan sonrası Bülent Korkmaz'ı TD koltuğun oturtan Alanyaspor, Korkmaz ile çıktığı 3 maçı gol yemeden kazandı!

Haberin Devamı

Korkmaz, bu 3 maçta ilk 11'de başlayan 10 ismi hiç değiştirmedi, sadece 1 maçta sağ kanatta Efecan Karaca yerine Daniel Candeias ile maça başladı. Candeias ayrıca, yedekten girdiği Galatasaray maçında 3 puanı getiren golü atmıştı.

Korkmaz, Emre Akbaba'yı Umut Güneş ve Fatih Aksoy'un önünde hücum merkezi olarak konumlandırdı. Akbaba, Giresunspor karşısında asist yaparken; Kasımpaşa maçında 2 kilit pas yapıp takımın kullandığı 6 kornerin 5'inde topun başına geçti.

Serkan Kırıntılı kalesini kapattığı 3 maçlık seride toplam 12 kurtarış yaptı, "Awaziem & Milunovic" stoper ikilisi de bu gol yemedikleri 3 maçlık seriyi toplam 32 top uzaklaştırma ile noktaladı.

Trabzonsporda stoperde zorunlu değişim Alanyaspor maçına iddaa oynayanların %22si...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Abdullah Avcı, Bülent Korkmaz'a karşı sahaya çıktığı son 3 maçın tamamını kazandı.

- Bülent Korkmaz, Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı son 6 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%32'lik kesim taraftar desteği arkasında olacak olan bordo-mavili ekibi bir adım önde görüyor...

%22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Trabzonspor, Andreas Cornelius ile anlaşmaya vardığını bu video ile duyurmuştu...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Alanyaspor