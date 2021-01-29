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GeriFutbol Trabzonspor'da Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi!
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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi!

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Trabzonspor'da Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi!
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Trabzonspor, sezon başı transfer edilen Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Trabzonsporda Stiven Plazanın sözleşmesi feshedildi

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