Trabzonspor'da Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

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