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Trabzonspor'da Stefano Denswil ile yollar ayrıldı!

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#TRABZONSPOR#Stefano Denswil#Süper Lig
Trabzonsporda Stefano Denswil ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 21:28

Trabzonspor, savunma oyuncusu Stefano Denswil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, Stefano Denswil ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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#TRABZONSPOR#Stefano Denswil#Süper Lig

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