Trabzonspor'da Stefan Savic bilmecesi sürüyor!

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Trazbonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda jokerli rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer, aynı gün maç için Alanya'ya hareket edecek.

SAVIC ANTRENMANA KATILMADI

Trabzonspor'da takımla çalışmasının ardından Alanyaspor maçında oynaması beklenen Karadağlı futbolcu Savic, bugünkü antrenmana yine katılmadı.

Bir süre önce sakatlığını atlatan Savic'in, bugünkü antrenman için kulüp tarafından servis edilen fotoğraflarda yer almaması "Sakatlandı mı" sorularını beraberinde getirdi.

Deneyimli futbolcunun kısmi olarak takımla birlikte çalışmalara başladığı, tam çalışmalara ise hafta başından itibaren başlamasının ön görüldüğü ileri sürüldü. Yıldız oyuncu, Alanyaspor deplasmanında görev yapamayacağı belirtiliyor.