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Trabzonspor'da St. Gallen maçı öncesi 2 eksik

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#Konferans Ligi#Trabzonspor#St. Gallen
Trabzonsporda St. Gallen maçı öncesi 2 eksik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 10:34

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off eleme turu rövanş müsabakasında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.

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Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek.

St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

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#Konferans Ligi#Trabzonspor#St. Gallen

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