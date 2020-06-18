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DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sosa ve Nwakaeme bekleniyor

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Trabzonspor'da Sosa ve Nwakaeme bekleniyor
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Trabzonspor, hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de Süper Lig'de hedefe emin adımlarla yürürken, takımda sakatlıkları bulunan kaptan Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'nin durumu da yakından takip ediliyor.

Bordo-mavililerde kaptan Sosa'nın sakatlığının daha hafif olduğu ve oyuncunun maç kadrosunda yer alabileceği kaydedildi. Buna karşın teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilerleyen haftalarda oynanacak karşılaşmalar öncesinde Arjantinli yıldızı riske atmak istemiyor.

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Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin ise bu bölgede oluşan ödem nedeniyle MR'ının çekilemediği belirtildi. Trabzonspor'un sağlık ekibi buz tedavisi uygulayarak Nijeryalı oyuncu için çalışmalarını sürdürüyor.

Pazartesi günü ligde Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan liderde, Sosa'nın kendisini iyi hissetmesine ve forma giymek istemesine rağmen son karar teknik patron Hüseyin Çimşir'in. Buz tedavisi süren Nwakaeme'nin durumunun ise çekilecek MR'ın ardından netleşeceği kaydedildi.

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