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Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sörloth ve Novak, Fenerbahçe'nin başına bela oldu

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Trabzonspor'da Sörloth ve Novak, Fenerbahçe'nin başına bela oldu
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Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı 8 golün 7'si Sörloth ve Novak'tan geldi.

Trabzonspor’un en golcü ismi olan olan ancak ligde son maçlarda fileleri bir türlü sarsamayan Alexander Sörloth suskunluğunu dün Kadıköy’de bozdu. Son olarak 22 Şubat’ta Beşiktaş’a karşı gol atan Norveçli dün de iki kez ağları havalandırarak yaklaşık 4 ay sonra gol sevinci yaşadı. Bordo mavili formayla bu sezon çıktığı 41. resmi maçta 27. kez gol sevinci yaşayan başarılı futbolcu bu sezon Fenerbahçe’ye karşı da 4 maçta 4 gole ulaştı. 23 yaşındaki forvet bu golleri son üç randevuda attı.

NOVAK DA DÖRT OLDU

Filip Novak da Trabzonspor formasıyla F.Bahçe’ye dördüncü golünü attı. Sarı lacivertliler, Çek futbolcunun Türkiye’de en çok gol attığı takım durumundalar. Trabzonspor bu sezon resmi maçlarda Fenerbahçe’ye 8 gol atarken bunların 7’si Sörloth-Novak ikilisinden gelmiş oldu. Sörloth maç sonrası açıklamasında “Bugün Ekuban çok iyiydi, bana gol şansları yarattı. Finaldeyiz ve devamı gelecek” dedi. Novak ise “Taraftarlar için Fenerbahçe maçlarının önemini biliyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Sadece tur maçıydı, finali alırsak daha mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Tahir Karapınar: ''Deniz Türüç bence iyi oynuyordu, değiştirmekle hata ettik.''Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Tahir Karapınar, Trabzonspor yenilgisinin ardından Deniz Türüç değişikliği hakkında itiraflarda bulundu.
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Trabzonsporda Sörloth ve Novak, Fenerbahçenin başına bela oldu

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