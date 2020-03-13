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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 08:30,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Sörloth için karar günü

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Trabzonspor'da Sörloth için karar günü
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Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alexander Sörloth'un dün çekilen MR'ında ciddi bir duruma rastlanmadı. Başakşehir maçına yönelik karar bugün verilecek.

Trabzonspor’a Sörloth’tan müjdeli haber... Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk yarıda sakatlanarak 39. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Norveçli futbolcu, dün sabahki antrenmana katılmadı.

24 yaşındaki oyuncunun dün çekilen MR’ında ise ciddi bir duruma rastlanmadı. Detaylı tarama sonrası, genç yıldızın dönüşüyle ilgili kesin açıklama yapılacak, ancak Başakşehir maçına yetişme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Üstelik Sörloth, sezon başındaki transfer sürecinden sonra da benzer bir problemle yüzleşmesine rağmen, sahaya çıkarak teknik ekibi rahatlatmıştı.

10 dakika darbeyle oynadı

Sparta Prag maçı öncesi doktorların 15 gün dinlenmesini tavsiye verdiği Sörloth, iğneyle sahaya çıkmayı kabul etmişti. Acı eşiğinin çok yüksek olduğu belirtilen Norveçli golcünün, Yeni Malatya sınavında da aldığı sert darbeden sonra 10 dakika daha oyuna devam ettiği, ancak ayağında şişme başlayınca oyundan çıkmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Sağlık ekibiyle görüşecek

Dünkü antrenmanda Sörloth’un yanı sıra tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz da yer almadı. Teknik heyetle sağlık ekibinin bugün bir görüşme yaparak sakat oyuncuların durumu hakkında Başakşehir maçına yönelik bir karar verecekleri bildirildi. (Fanatik)

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