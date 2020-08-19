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GeriFutbol Trabzonspor'da son dakika! Sörloth'a '9 milyon euroluk opsiyonu kaldır' denecek
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Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son dakika! Sörloth'a '9 milyon euroluk opsiyonu kaldır' denecek

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Trabzonspor'da son dakika! Sörloth'a '9 milyon euroluk opsiyonu kaldır' denecek
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Trabzonspor yönetimi, geçen sezon Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth'u takımda tutmaya kararlı görünüyor.

Trabzonspor, ismi bir süredir Alman ekibi Leipzig ile anılan Sörloth’la görüşme yapma kararı aldı.

Bordo-Mavili yönetim, Norveçli yıldızın sözleşmesinde bulunan 9 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kaldırmak için teklif yapacak. (Takvim)

Trabzonsporda son dakika Sörlotha 9 milyon euroluk opsiyonu kaldır denecek

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