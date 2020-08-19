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Trabzonspor'da son dakika! Sörloth'a '9 milyon euroluk opsiyonu kaldır' denecek
Trabzonspor yönetimi, geçen sezon Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth'u takımda tutmaya kararlı görünüyor.
Trabzonspor, ismi bir süredir Alman ekibi Leipzig ile anılan Sörloth’la görüşme yapma kararı aldı.
Bordo-Mavili yönetim, Norveçli yıldızın sözleşmesinde bulunan 9 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kaldırmak için teklif yapacak. (Takvim)
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