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GeriFutbol Trabzonspor'da son dakika | Hasan Ali Kaldırım'ın transferine onay çıkmadı
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Haber Giriş: 05.08.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son dakika | Hasan Ali Kaldırım'ın transferine onay çıkmadı

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Trabzonspor'da son dakika | Hasan Ali Kaldırım'ın transferine onay çıkmadı
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Trabzonspor yönetimi, menajerler tarafından önerilen Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın transferini veto etti.

Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarına devam ederken, menajerler de her gün farklı isimleri yönetime sunuyor.

Filip Novak'ın geleceğinin belirsiz olması nedeniyle sol bek arayan Trabzonspor'a son olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım önerildi.

Ancak yönetim, milli sol beke pek sıcak bakmadı. Bilindiği üzere Karadeniz devi bu bölge için Hoffenheim'den Konstantinos Stafylidis ile söz kesmişti. (Fanatik)

Trabzonsporda son dakika | Hasan Ali Kaldırımın transferine onay çıkmadı

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