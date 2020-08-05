Trabzonspor'da son dakika | Hasan Ali Kaldırım'ın transferine onay çıkmadı
Trabzonspor yönetimi, menajerler tarafından önerilen Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın transferini veto etti.
Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarına devam ederken, menajerler de her gün farklı isimleri yönetime sunuyor.
Filip Novak'ın geleceğinin belirsiz olması nedeniyle sol bek arayan Trabzonspor'a son olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım önerildi.
Ancak yönetim, milli sol beke pek sıcak bakmadı. Bilindiği üzere Karadeniz devi bu bölge için Hoffenheim'den Konstantinos Stafylidis ile söz kesmişti. (Fanatik)
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