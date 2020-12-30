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GeriFutbol Trabzonspor'da son dakika gelişmesi! Abdulkadir Parmak'a hakaret eden kişiler tutuklandı
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Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son dakika gelişmesi! Abdulkadir Parmak'a hakaret eden kişiler tutuklandı

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Trabzonspor'da son dakika gelişmesi! Abdulkadir Parmak'a hakaret eden kişiler tutuklandı
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Trabzon'da Galatasaray maçı sonrası Abdulkadir Parmak ve bazı oyunculara hakaret eden kişiler tutuklandı.

Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdulkadir Parmak'ın devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edilmişti.

Asist Analiz'in haberine göre; Trabzon'da Galatasaray maçı sonrası Abdulkadir Parmak ve bazı oyunculara hakaret eden kişiler tutuklandı.

Bordo mavililerde devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Abdulkadir Parmak için yönetim, oyuncunun kalması için ikna çalışmalarını sürdürüyor.

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