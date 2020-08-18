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GeriFutbol Trabzonspor'da son dakika | Flavio transferinde işlem tamam, top Bahia'da
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Haber Giriş: 18.08.2020 - 09:26,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son dakika | Flavio transferinde işlem tamam, top Bahia'da

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Trabzonspor'da son dakika | Flavio transferinde işlem tamam, top Bahia'da
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Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio ile anlaştı, son söz kulübünde... Bordo-mavililer, Flavio’nun bonservisi için 1.2 milyon Euro teklif etti. Bahia taraftarları ise oyuncunun ayrılmaması için kampanya başlattı.

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio Mederios Da Silva için beklemeye geçti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerde birçok konuda prensip anlaşmasına varıldı ve kulübü Bahia'ya da 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli teklif edildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI
Bordo-mavililer Brezilya ekibinin bu rakamı kabul etmesini beklerken, Bahia taraftarları ise oyuncunun takımdan ayrılmaması için kampanya başlattı. Flavio, görüşmeler nedeniyle sakatlık riskine karşı önceki akşam maçın kadrosuna alınmamıştı.

HIRSLI YAPISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Kariyeri boyunca sadece bir kez Brezilya dışına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, sert oyun anlayışı ve hırslı yapısı ile dikkat çekiyor. Bordo-mavili yönetimin, bu transferi de kısa süre içerisinde tamamlayıp, Brezilya'da ligler devam ettiği için hazır olan oyuncuyu Trabzon'a getirmeyi planladığı öğrenildi. (Sabah)

Trabzonsporda son dakika | Flavio transferinde işlem tamam, top Bahiada

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