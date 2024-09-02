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Trabzonspor'da son dakika! Fatih Tekke konuşulurken Şenol Güneş İstanbul'a geldi

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Ertuğrul Doğan
Trabzonsporda son dakika Fatih Tekke konuşulurken Şenol Güneş İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 12:17

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu sahibini arıyor. Bordo mavili ekipte Fatih Tekke görüşmesi sonrası karar değişti ve Şenol Güneş'le ilk temas sağlandı. İşte detaylar...

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Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktörlük için ilk olarak Fatih Tekke ile görüşülürken ibre Şenol Güneş’ten yana döndü. 

Şenol Güneş, bu sabah Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti.

Tecrübeli teknik adam Güneş, yolculuk öncesi sorulara "İstanbul'a gidiyorum." cevabını verdi.

DOĞAN - GÜNEŞ GÖRÜŞMESİ BUGÜN

Başkan Ertuğrul Doğan bugün, kulübün sembol isimlerinden olan Güneş ile bugün öğle saatlerinde bir görüşme yapacak. Doğan, daha sonra yönetim kurulunu toplayarak bu görüşmeden çıkacak sonuçları paylaşacak ve değerlendirme yapılacak.

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RESMİ DUYURU GELEBİLİR

Tarafların anlaşması durumunda resmi duyuru gün içinde gerçekleşebilir. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, daha önce Trabzonspor'da 4 dönem teknik direktörlük yapmıştı 72 yaşındaki Şenol Güneş, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

FORVETE BANZA iDDiASI

Öte yandan Portekiz medyasından O Jogo’ya göre, Trabzonspor Braga’dan Simon Banza’yı 2 milyon Euro’ya 1 yıllığına kiraladı. Yapılan anlaşmada Demokratik Kongolu santrforun satın alma opsiyonunun 25 milyon Euro olduğu da belirtildi.

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Ertuğrul Doğan

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