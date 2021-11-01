Trabzonspor'da son dakika: Bakasetas'a Sporting Lizbon talip oldu! Rakam...

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Trabzonspor’un en önemli hücum silahı Bakasetas’a talip çıktı... Yunanistan basını, bu sezon lig ve Avrupa’da çıktığı 14 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki 10 numara ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Sporting Lizbon’un yakından ilgilendiğini yazdı.

Portekiz kulübünün, Yunanistan Milli Takımı’nın formasıyla da çıktığı son 5 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Bakasetas için Ocak ayında Trabzonspor’a teklif yapabileceği vurgulandı.

3 milyon Euro'ya almışlardı

Bordo- Mavililer’in geçen sezonun devre arasında 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Bakasetas’ın kontratında 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Olası satış halinde, önceki kulübü Alanyaspor ’un da yüzde 20’lik pay hakkı var.