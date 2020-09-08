MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da son dakika | Abdülkadir Ömür'ün mevkisi değişiyor
GeriFutbol Trabzonspor'da son dakika | Abdülkadir Ömür'ün mevkisi değişiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son dakika | Abdülkadir Ömür'ün mevkisi değişiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor’un yeni hocası Eddie Newton, genç yıldız Abdulkadir Ömür’ü kanatta değil forvet arkasında oynatmayı planlıyor.

Lige Beşiktaş maçıyla sezonu açacak olan Trabzonspor’da çiçeği burnunda teknik adam Eddie Newton’ın takımın genç yıldızı Abdulkadir Ömür’ü kanatta değil forvet arkasında oynatmayı planladığı öğrenildi.

Newton’ın takımın dinamosu olacak genç ismi yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için motive ettiği ifade edildi.

Trabzonsporda son dakika | Abdülkadir Ömürün mevkisi değişiyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle