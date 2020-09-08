Trabzonspor'da son dakika | Abdülkadir Ömür'ün mevkisi değişiyor
Trabzonspor’un yeni hocası Eddie Newton, genç yıldız Abdulkadir Ömür’ü kanatta değil forvet arkasında oynatmayı planlıyor.
Lige Beşiktaş maçıyla sezonu açacak olan Trabzonspor’da çiçeği burnunda teknik adam Eddie Newton’ın takımın genç yıldızı Abdulkadir Ömür’ü kanatta değil forvet arkasında oynatmayı planladığı öğrenildi.
Newton’ın takımın dinamosu olacak genç ismi yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için motive ettiği ifade edildi.
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