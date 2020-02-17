Trabzonspor’da son 9 sezonun en uzun galibiyet serisi

Süper Ligde İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarının ardından 22nci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Demir Grup Sivassporu da mağlup ederek ligde üst üste son 6 maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.



BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANIRSA SON 15 SEZONUN EN UZUN SERİSİ OLACAK



Öte yandan Süper Ligin 23üncü haftasında deplasmanda Beşiktaşa konuk olacak olan Trabzonspor, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmanın yanı sıra rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı haftada liderlik koltuğundaki yerini de sağlamlaştırmış olacak.



TRABZONSPOR İÇ SAHADA GOL YAĞDIRIYOR



Bu arada Trabzonspor, Süper Ligde iç sahada en fazla gol sevinci yaşayan takım konumunda yer alıyor. Ligde oynadığı 21 maçta toplamda 47 gol kaydeden ve ligin en golcü takımı olan bordo-mavililer, bu gollerin 31ini sahasında oynadığı karşılaşmalarda kaydederek bu sezon evinde en çok gol atan takım oldu.



SORLOTHUN GOL ATAMADIĞI 4 TAKIM KALDI



Süper Ligde 17 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Trabzonsporun forvet oyuncusu Alexander Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takım karşısında gol bulmayı başarırken, sadece Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispora gol atamadı. Bu sezon Süper Lig’de en fazla takıma gol atan oyuncu konumunda yer alan Norveçli forvet oyuncusu, Kasımpaşaya 4, Kayserispora 2, Konyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Başakşehir, Gaziantep FK, Rizespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Sivasspora karşı birer gol kaydetti. Sörloth, ligin ikinci yarısında oynanacak Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında gol bulması durumunda bu sezon Süper Ligdeki tüm takımlara karşı gol atma başarısı gösterecek.



FUTBOLCU VE YÖNETİCİLERDEN LİDERLİK YORUMU



2-1lik Sivasspor galibiyeti sonrası ligde liderlik koltuğuna oturan Trabzonsporda futbolcular ve yöneticiler sosyal medya hesaplarından mutluluklarını taraftarlarla paylaştı. Bordo-mavililerin genç kalecisi Uğurcan Çakır, Her maç aynı coşku, aynı hırsla mücadelemizi sürdürüyoruz. İstediğimiz, inandığımız liderliği elde ettik. Şimdi liderliği korumak, hedefimize adım adım yaklaşmak için daha da çok çalışma vakti. Bizlere inanan, yanımızda olan herkese teşekkürler, forvet oyuncusu Sörloth, Ligin üstü bordo mavi, hücum oyuncusu Guilherme, Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ifadelerini kullanırken, Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ise, Hani derler ya, İnsan hayalsiz yaşayamaz diye. Bizim gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz var. Ama hepsinden önemlisi o hayale inanan ve sahada mücadele eden yürekler, tribünde susmayan kardeşlerimiz ve bizimle nefes alan yüzbinler var. Daha değil ama birlikte başaracağız, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da, Şanlı Trabzonsporum liderlik koltuğuna oturdu! Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz yorumunu yaptı.



YEREL GAZETELERDE ŞAMPİYONLUK SESLERİ



Öte yandan kentteki yerel gazeteler, Trabzonsporun 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından şampiyonluk yakın yorumlarını yaptı. Karadeniz gazetesi, Bayrakları açın şampiyonluk yakın, Duyduk duymadık demeyin, lideriz. Hem de 1 maçımız eksik, Taka gazetesi, Mekanın sahibi geri döndü!, Sivassporu deviren Trabzonspor, 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu, Sonnokta gazetesi, Ağlata ağlata yürüyoruz mutlu sona, Fırtına Sivasa da diz çöktürdü, 9 yıl sonra yeniden zirveyi gördü, Günebakış gazetesi, Bunun adı şampiyonluk yürüyüşü, Trabzonspor, Fenerbahçeden sonra şampiyonluktaki rakiplerinden Sivası da yendi, Kuzey Ekspres gazetesi, Fırtına zirveye esti, Bordo-mavililer Sivassporu geçti, liderlik koltuğuna oturdu ifadelerini kullandı.

Heung-Min Son'un Premier Lig'de en güzel 5 golünü izliyoruz...