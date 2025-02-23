Trabzonspor'da Simon Banza, Onuachu'yu 20 maçta geçti!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Demokratik Kongolu forvet Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonki performansını geride bıraktı.

SADECE 2 MİLYON EUROYA GELDİ

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

20 MAÇIN 11'İNDE SKOR ÜRETTİ

Süper Lig'de 23 karşılaşmada 39 gol üreten bordo-mavili takımda 20 maça çıkan Simon Banza, 16 kez ağları havalandırdı.

Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Haberin Devamı

Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 20 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.

ONUACHU'YU SOLLADI

Bordo-mavili takımda geçen sezonu 15 golle tamamlayan Paul Onuachu'nun yerine transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, attığı 16 gol ile ligin bitimine 13 hafta kala Nijeryalı oyuncuyu geride bıraktı.