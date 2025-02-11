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Trabzonspor'da Serkan Asan ile yollar ayrıldı

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#TRABZONSPOR#Serkan Asan#Iğdırspor
Trabzonsporda Serkan Asan ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 21:44

Trabzonspor, Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar Iğdır Futbol Kulübü'ne kiraladı.

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Trabzonspor, sağ bek Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Iğdırspor ile anlaştı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Serkan Asan'ın, Iğdırspor Kulübüne 2024/2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetlerinin Iğdırspor Kulübü tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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#TRABZONSPOR#Serkan Asan#Iğdırspor

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