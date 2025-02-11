Trabzonspor'da Serkan Asan ile yollar ayrıldı

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Trabzonspor, sağ bek Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Iğdırspor ile anlaştı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Serkan Asan'ın, Iğdırspor Kulübüne 2024/2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetlerinin Iğdırspor Kulübü tarafından karşılanacağı kaydedildi.