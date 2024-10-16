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Trabzonspor'da Şenol Güneş'in hedefi istatistikleri tersine çevirmek

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#TRABZONSPOR#ŞENOL GÜNEŞ#Başakşehir
Trabzonsporda Şenol Güneşin hedefi istatistikleri tersine çevirmek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 11:59

Yeni sezonda beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Şenol Güneş istatistikleri tersine çevirmeyi hedefliyor. Güneş, Başakşehir müsabakasını yükseliş için önemli bir fırsat olarak görüyor.

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Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 maç yapan ve 1 haftayı BAY geçen Trabzonspor, bu bölümde beklentilerin gerisinde kaldı.

Bordo-mavililer, bu dönemde topladığı 9 puanla son üç sezonun en kötü performansını sergilerken, Teknik Direktör Şenol Güneş zirve yolunda önemli bir dönüm noktası niteliğinde olan Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak moral bulup, üst basamaklara doğru tırmanmayı planlıyor.

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2020/21 SONRASI EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda ilk 7 haftalık bölümünde 5 puan toplamıştı. Şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda 7 maçta 15 puan, 2022-2023 sezonunda 7 maçta 13 puan, 2023-2024 sezonunda ise 7 maçta 12 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon ise 7 maçta 9 puan toplayarak son 3 sezonun en kötü istatistiklerini elde etti.

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BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNEMLİ

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 9 puan aldı. Maç başına 1.29 puan ortalaması elde eden bordo-mavililerin istatistikleri zirve için kritik yerde duruyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Karadeniz ekibinin üst basamaklara tırmanması için ilk adımı Başakşehir müsabakasıyla birlikte atmayı hedefliyor.

GÜNEŞ, MENTAL TOPARLANMAYA ÖNCELİK VERDİ

Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu bir sezon başlangıcının ardından milli maçlar için verilen arayı fırsata çevirerek takımını mental ve fiziksel olarak toparlamak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sezonun ilk 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, beklenen performansı gösteremediği için eleştirilerin odağında olurken bu süreçte Güneş, takımıyla sıkı bir antrenman temposu içinde günde iki idman yaparak eksikleri gidermeye çalışıyor.

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#TRABZONSPOR#ŞENOL GÜNEŞ#Başakşehir

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