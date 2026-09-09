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Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Teknik Direktör
Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 09:28

Trabzonspor'da teknik direktör arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Yabancı olarak gözünü Vitor Pereira'ya çeviren bordo-mavililerin, yerli teknik direktörde ise Şenol Güneş'e yöneldiği öne sürüldü.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a elenen ve Süper Lig'de de üst üste istediği sonuçları bulamayan ve Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.

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ŞENOL GÜNEŞ BOMBASI

Yabancı adaylar arasında yönetimin masasında son günlerde Vitor Pereira en güçlü seçenek olarak öne çıkarken, yerli konusunda Şenol Güneş’in adı şehirde daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri

Fırtına bir yandan da teknik yapılanmasını güçlendiriyor. Trabzonspor altyapısından yetişen ve Bordo-Mavili formayı giyen Ergin Keleş’le kulüp antrenörlüğü konusunda anlaşma sağlandı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa başlayan, Kastamonuspor’u çalıştıran Keleş, son olarak Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin’in ekibinde görev yapıyordu.

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Yönetimin hoca konusunda aldığı en somut karar ise tercih yerli ya da yabancı kimden yana olursa olsun Hüseyin Cimşir ile Ergin Keleş’in yeni teknik adamın ekibinde yer almaya devam etmesi.

Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri

ÜST AKIL OLACAK

Şenol Güneş konusunda ise dikkat çekici bir formül masada. Yönetimin bir bölümü yabancı teknik adamların yüksek maliyeti ve Süper Lig’i tanımama riskini göz önünde bulundurarak deneyimli hocaya sıcak bakıyor.

Hüseyin Cimşir ve Ergin Keleş’in saha içindeki sorumluluklarının artırıldığı, Şenol Güneş’in ise futbol yapılanmasında “üst akıl” olarak konumlandırıldığı bir model de değerlendiriliyor. Fırtına’nın teknik direktör konusundaki kesin kararını bu haftanın ardından vermesi bekleniyor.

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Teknik Direktör

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