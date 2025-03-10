Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yönetimden sportif direktörlük teklifi

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'a evinde 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA AYRILIK KARARI

Bordo mavili yönetim, takımın kötü gidişatından dolayı tecrübeli teknik adamla ile bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Şenol Güneş'e teknik direktörlükten ayrılığ kulüpteki görevine sportif direktör olarak devam etmesi teklif edildi.

Gözden Kaçmasın Süper Lig devinden Arda Turan sürprizi! Ayrılık sonrası ilk aday Haberi görüntüle

GÜNEŞ, SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE SICAK BAKMIYOR

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük olarak görev sona ererken, tecrübeli teknik adamın sportif direktörlük konusunda henüz karar vermediği fakat teklife çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Şenol Güneş, takımın bugün 16:00'da başlayan antrenmanına katılmadı. Takımın başında idmana tecrübeli teknik adamın yardımcıları çıktı. Böylece bordo-mavili ekipte Şenol Güneş ayrılığı da kesinleşmiş oldu.

Haberin Devamı

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş'in ayrılığını resmen açıkladı. Bordo mavililerde konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu;

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktörlük görevi için değil, aynı zamanda kendisinin bilgi ve birikiminden yararlanarak projeler üretmek, altyapı ve A Takım sürecini yönetmek, geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek ve tesisler ile yatırımlar gibi alanlarda sorumluluk üstlenmek üzere anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefleyen bir iş birliği planlanmıştır.



Ne var ki ligde arzu edilen sonuçların elde edilememesi, camiamızı derinden üzmüş ve teknik direktörlük makamında bir değişikliğe gitme gereğini doğurmuştur.



Yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmalar başlamış olup, süreç tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.



Kamuoyuna ve büyük Trabzonspor taraftarına saygıyla duyurulur"

3. DÖNEMİ DE SONA ERDİ

Böylece Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki 3. dönemi de sona ermiş oldu. Şenol Güneş daha önce 2005 ve 2009-2013 tarihlerinde iki kez Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Haberin Devamı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KOLTUĞUNA ADAYLAR BELLİ OLDU

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Arda Turan, Igor Tudor, Şota Arveladze ve Nuri Şahin teknik direktör adayları olarak belirlendi.

'SORUMLUSU BENİM'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Fırtına'da maçın ardından Şenol Güneş çok üzgün olduğunu ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtmişti. Güneş, ' Üst üste iki maç kaybetmenin hem kendisini hem oyuncuları ve taraftarları üzdüğünü bildiğini belirten Güneş, "Başkan, yönetim ve taraftarlardan özür diliyorum. Oyuncular görev adamları işlerini yapmaya çalışıyorlar. Sahada da elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Konum itibarı ile alt sırada bulunan Hatayspor'a kaybetmenin kabul edilebilir bir tarafı yok. Bulunduğumuz yerden oyundan ve sonuçtan memnun değilim. Üzgün olmak da yetmiyor. Konyaspor maçına çıkarken de 3 puan hedefliyorduk. Hatayspor maçıyla birlikte 6 puan kaybımız oldu. Gergin ve telaşlı oynadık. Özellikle değişiklik yaptıklarımızda bu panik içerisinde etkili olamadı. Bu da sonuca yansıdı. Yeteri kadar pozisyon bulmuştuk. Rakibi de az pozisyon verdik ama rakip eline geçirdiği fırsatlarda topu iyi kullandılar ve maçı kazandılar. Üzgün olduğumuz bir maç" ifadelerini kullanmıştı.