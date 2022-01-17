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Trabzonspor'da savunmaya 3 aday! Kaan Ayhan ve Koray Günter ve Samuel Gigot

#Transfer#Trabzonspor#Kaan Ayhan
Trabzonsporda savunmaya 3 aday Kaan Ayhan ve Koray Günter ve Samuel Gigot

Fırtına, Edgar’ın sözleşmesinin feshedilmesi sonrası kolları sıvadı. Bordo mavililerin Koray Günter, Kaan Ayhan ve Samuel Gigot’yu gündemine aldığı öğrenildi.

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Devre arası transfer dönemine hızlı giren ve kadrosunu Jean Edvard kouasi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan ile güçlendiren lig lideri Trabzonspor şimdi yönetim rotasını stoper takviyesini çevirdi.

Süper Lig’in en az gol yiyen takımı olan bordo mavililerde Vitor Hugo ile uyumuyla dikkat çeken Edgar Ie’nin sakatlığı sonrası sözleşmesinin feshedilmesi planların bozulmasına neden oldu.

21 KARŞILAŞMADA SADECE 15 GOL YEDi

Ligde geride kalan 21 karşılaşmada sadece 15 kez topu ağlarında gören Fırtına’da Edgar’ın yokluğunda teknik direktör Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen’e Vitor Hugo’nun yanında şans verdi.

Ancak ligde en yakın rakibi Konya ile arasında 11 puan fark olmasına rağmen avantajını kaybetmek istemeyen Trabzonspor’un Verona’dan Koray Günter, Sassuolo’dan Kaan Ayhan ve Spartak Moskova’dan Samuel Gigot’yu gündemine aldığı öğrenildi.

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