Trabzonspor'da Savic siftah yaptı: 4 yıl sonra bir ilk!

#Trabzonspor#Stefan Savic#Antalyaspor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 20:23

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u sahasında konuk eden Trabzonspor'da takımının ilk yarıdaki tek golünü kaydeden Stefan Savic, 4 sene sonra bir ilki başardı.

Trabzonspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor'da Stefan Savic, geçen 4 sezon sonra bir ilki başardı.

PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 38. dakikasında Zubkov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yerden seken top arka direğe açıldı. Bu noktada Savic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak boş ağlara gitti ve bordo - mavililer 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR FORMASIYLA 'SİFTAH' YAPTI

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Stefan Savic, bordo - mavili forma ile ilk golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyen Karadağlı futbolcu, gol sevinci yaşayamazken 1 asist katkısı sağlamıştı.

EN SON 2021'DE

Öte yandan son lig golünü Atletico Madrid formasıyla 25 Nisan 2021'de Athletic Bilbao maçında kaydeden tecrübeli savunmacı, aradan geçen 4 sezonun ardından ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşadı.

#Trabzonspor#Stefan Savic#Antalyaspor

