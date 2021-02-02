Trabzonspor'da satışa çıkan kasketlere yoğun ilgi!

Ligin 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.



Karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcular, soyunma odasında teknik direktör Avcı ile galibiyet sevinci yaşayarak taktıkları kasketlerle poz verdi.

Sosyal medyada oldukça ilgi gören fotoğraf karesinin ardından Trabzonspor taraftarları, yeni haftanın ilk iş gününde soluğu kasket satışı yapan dükkanlarda aldı.



Ortahisar ilçesi Kemeraltı Çarşısında şapka imalatı yapan firmaya gelen taraftarlar, Trabzonsporlu futbolcuların taktığı kasketleri sordu.



Trabzonspor TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, AA muhabirine, Trabzonspor Kulübünün ve taraftarının manevi değerlerine her zaman sahip çıktığını söyledi.



Orhan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Süper Kupa ve sonrasındaki Beşiktaş maçında da kasket takmasıyla efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ile adeta özdeşleşmiş kasketin, büyük ilgi görmeye başladığını vurguladı.



Kasketin bordo-mavili taraftar açısından sadece bir giysi objesi olmadığı ve içerisinde bir çok anlam barındırdığına dikkati çeken Orhan, "Abdullah hocamızın da söylediği gibi kulübünün efsane hocalarından Ahmet Suat Özyazıcı'nın birçok karşılaşmada kasketli fotoğrafı bulunuyor. Bu görsel arşivler kulübümüzün müzesinde bulunuyor." dedi.



Orhan, bordo-mavili taraftarlardan son günlerde kaskete yönelik yoğun talep aldıklarını belirterek, "Biz de TS Club olarak kasket tasarımlarına hemen başladık." diye konuştu.



Orhan, "Birçok farklı renk ve şekilde çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Artık kasketler lisanslı olarak TS Club mağazalarında yerini alacak." ifadesini kullandı.



Yalçın Orhan, kasketlerin en geç 2 hafta içinde mağazalarda yer alarak taraftarlara sunulacağını da kaydetti.



- "Trabzonspor kasketi, Abdullah hoca kasketi ve Ahmet Suat Özyazıcı kasketi"



Babasıyla şapka imalatı yapan 37 yaşındaki Ali Manavoğlu ise Trabzonspor Kulübünün kurucularından Nihat Karanis, teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve merhum Özkan Sümer başta olmak üzere kulüpte görev alan birçok isme özel şapka ürettiklerini anlattı.



Manavoğlu, "Son olarak Abdullah hoca sağ olsun, bir vefa örneği göstererek taktığı kasketle Ahmet Suat hocayı andı. Onun gibi kasketi başına taktı. O günden sonra Trabzon'da böyle bir moda oldu." dedi.



Bir süre önce bordo-mavili kulüp yöneticilerinin kendisiyle temasa geçerek futbolcular için yaklaşık 50 kasket yapılmasını talep ettiklerini kaydeden Manavoğlu, "Sağ olsun Trabzonspor'da Beşiktaş'ı yenince kasketlerle fotoğraf çektirdiler. Birkaç günlük olay ama taraftarlar kasketlere ilgi gösteriyorlar." diye konuştu.



Manavoğlu, kasketleri "Trabzonspor kasketi, Abdullah hoca kasketi ve Ahmet Suat Özyazıcı kasketi." diye soran müşterileri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kasketler umarım Trabzonspor'a şans getirir. Takım çok güzel bir ivme yakaladı. Abdullah hoca da kulübümüze çok güzel geldi. Umarım her şey yolunda gider ve şampiyonluğu görürüz. Hem Süper Lig'de lideri yendik hem de Süper Kupa'yı aldık, o nedenle şampiyonluk için umutluyuz."



- Düzce'deki akrabasına Trabzon'dan kasket aldı



Taraftar Abdullah Koç ise Beşiktaş maçını izlediğini ve oynanan futboldan çok etkilendiğini dile getirdi.



Abdullah Avcı göreve başladıktan sonra Trabzonspor'un başarı elde ettiğini belirten Koç, şöyle konuştu:



"Avcı'nın ve futbolcuların, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi hocalarımıza benzeterek şapka taktığını gördük. Almanya'dan arkadaşlarım sosyal medya üzerinden 'Kasketi olanlar var mı?' diye sorunca kendime kasket aldım. Düzce'de ikamet eden amca oğlum da Trabzon'dan kasket siparişi verdi. Ben de onun için işimi bırakıp Özkan Sümer şapkası bulmak için özel olarak geldim."



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TFF Süper Kupa'yı kazandıkları karşılaşmanın ardından, "Bugün kasketle geldim. Kasket giymesini seviyorum ama kulüpte geçen gün dolaşırken, Allah uzun ömürler versin, Ahmet Suat Özyazıcı'nın bir kupa töreninde altında eşofman, üstünde kasket gördüğümde çok hoşuma gitmişti. O zaman bunu yapmış, bugün de onun anısına olsun diye taktım." ifadesini kullanmıştı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...