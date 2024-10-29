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Trabzonspor'da şampiyonluk sezonundan sonra bir ilk

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#TRABZONSPOR#Süper Lig#Şenol Güneş
Trabzonsporda şampiyonluk sezonundan sonra bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 13:56

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de şampiyonlukla taçlandırdığı 2021-2022 sezonunun ardından ilk 9 haftalar itibarıyla en az puan topladığı dönemi bu sezon yaşadı.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde başlayıp, sonrasında Şenol Güneş ile yola devam eden Trabzonspor, beklentilerin oldukça gerisinde bir grafik sergiliyor. Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından ilk 9 hafta performansları kıyaslandığında bordo-mavililer, bu sezon en düşük puanı elde etti.

2021-2022 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Karadeniz temsilcisi, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak 2022-2023 sezonunda 17 puan ile 7. sıraya, 2023-2024 sezonunda ise 15 puanla 5. sıraya gerileyen Trabzonspor, bu sezon ise yalnızca 12 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.

Bordo-mavili ekibin şampiyonluk sonrası gösterdiği bu düşüş, camiada endişe ve hayal kırıklığı oluşturdu.

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#TRABZONSPOR#Süper Lig#Şenol Güneş

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