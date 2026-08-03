Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!

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Trabzonpor camiası şu günlerde kulübün 59 yıllık tarihinde görülmemiş bir heyecanı yaşıyor. Bordo mavililer, dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın transferi için resmen geri sayıma geçti. Mısırlı yıldıza yıllık 17 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar içeren 2 yıllık sözleşme teklif eden Trabzonspor yönetimi, ‘Evet’ cevabı almayı başardı. Şu an için Salah’ın menajeri Ramy Abbas ve avukatlarıyla sözleşme detaylarını görüşen bordo mavili yöneticiler, 1-2 gün içinde bu işlemi de tamamlayıp transferi kesinleştirmeyi hedefliyor.

Güncel değeri 22 milyon Euro

Dokuz yıldır forma giydiği Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor’a geldiği takdirde kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Muhammed Salah, uzun süre Beşiktaş’ın gündemindeydi. Siyah beyazlıların yıllık 12 milyon Euro artı bonuslar önerdiği Mısırlı futbolcunun imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, menajerinin sonradan komisyon ücretini artırması nedeniyle transfer beklemeye alınmıştı.

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Doğan görüştüklerini doğruladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün yaptığı Salah’la ilgilendiklerini doğrulayıp, “Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Ama şu an itibariyle anlaşma yok” ifadesini kullanmıştı.

Diğer taraftan Trabzon şehrinde de görülmemiş bir heyecan yaşanmaya başladı. Bir taraftar, kapalı kasa kamyonetinin etrafını ekranlarla çevirip Muhammed Salah’ın görüntülerini izletmeye başladı. Bazı taraftarların da şehirde tur atan bu kamyonetin yanında secdeye vardığı görüldü.

"BAŞKANIM, SALAH GELECEK Mi?’ SORUSUNA TEBESSÜMLÜ YANIT

Salah transferi Trabzon’da dün gerçekleşen Trabzonspor Kulübü’nün 59. kuruluş yıldönümü kutlamalarına da damga vurdu. Başkan Ertuğrul Doğan’a forma imzalatan çok sayıda küçük taraftar peş peşe, “Muhammed Salah gelecek mi?” diye sordu. Doğan bu sorulara sözlü yanıt vermeyip tebessüm etmekle yetindi.