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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 20:44,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Golcü yıldız...

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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Golcü yıldız...
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Erteleme maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Sörloth, sakatlık yaşadı.

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sörloth'un yerine oyuna Ndiaye girdi.

Golcü oyuncunun sağlık durumu maçın sonrasında yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Norveçli yıldız, bu sezon çıktığı 37 maçta 25 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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