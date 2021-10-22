Trabzonspor'da sakatların sayısı artıyor! 2 isim daha...

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, iki ismi daha sakatlığa kurban verdi.

Nwakaeme, Peres, Abdülkadir Parmak ve Fode Koita'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak olan bordo-mavililerde Trondsen ve Yunus Mallı da Göztepe maçı öncesi sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Anders Trondsen ve Yunus Mallı’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır” dedi.