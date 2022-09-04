Trabzonspor'da sakatlanan Dorukhan Toköz'den paylaşım

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor'da maçın 45+3. dakikasında rakibiyle gitdiği mücadele sonrası dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Milli futbolcu Cumartesi günü ameliyat oldu. Trabzonspor'dan Dorukhan'ın ameliyatıyla ilgili yapılan açıklamada; "A takımımızın dün oynadığı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen ve A Takım doktorumuz Halil Polat’ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz’ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

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EN ERKEN 4 AY SONRA DÖNEBİLİR

Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüşünün en az 4 ay sürmesi bekleniyor.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Sakatlığı sonrası bir paylaşım yapan Dorukhan Toköz şu ifadeleri kullandı:

Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. Evelallah her şey daha güzel olacak, sağlıcakla kalın...