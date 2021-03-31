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GeriFutbol Trabzonspor'da sakatlanan Benik Afobe antrenmana çıkmadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da sakatlanan Benik Afobe antrenmana çıkmadı

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Trabzonspor'da sakatlanan Benik Afobe antrenmana çıkmadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Sprint çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Dünkü çalışmada omzundan sakatlanan Benik Afobe, antrenmana katılmadı. Bu futbolcunun tedavisinin sürdüğü ve Demir Grup Sivasspor maçı öncesi durumunun değerlendirileceği öğrenildi.

Milli takım kampından dönen Caleb Ekuban'ın takımdan ayrı koşu yaptığı, Uğurcan Çakır'ın ise yarın antrenmana katılacağı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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