Trabzonspor'da sağ beke Sloven Stojanovic
Trabzonspor'un Sloven futbolcu Petar Stojanovic'i bitirme aşamasında olduğu iddia edildi.
Sloven medyası, Dinamo Zagreb'in 25 yaşındaki Sloven milli sağ beki Stojanovic'in Trabzonspor ile anlaştığını duyurdu.
PEREZ'DE MENAJER SIKINTISI
Trabzon'un istediği Arjantinli orta saha Enzo Perez'in menajerinin taleplerinin artması sonrası transferde olumsuz rüzgarlar esiyor. River Plate taraftarları da onun takımdan ayrılmasın istemiyor. (Takvim)
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